Потребление электроэнергии в мире возрастет более чем в два раза до 2040 года - Новак
15:00 31.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Потребление электроэнергии в мире может вырасти более чем в 2 раза до 2040 года. Об этом сообщил глава Минэнерго России Александр Новак в ходе выступления на церемонии награждения победителей Всероссийского съезда руководителей и специалистов электросетевого комплекса "Лидеры энергетики".
"Потребление электроэнергии будет расти и мы видим, что это уже происходит более высокими темпами. Растет потребление и спрос именно на электроэнергию, внедряются современные технологии во всех отраслях, увеличивается потребление. Речь идет и о электромобилях, и о гаджетах, о роботизации многих процессов. В перспективе до 2040 года если общее потребление энергии в мире вырастет примерно в 1,5-2 раза, то потребление электроэнергии вырастет более чем в 2 раза", - сказал он.
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