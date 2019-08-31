Потребление электроэнергии в мире возрастет более чем в два раза до 2040 года - Новак

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потребление электроэнергии в мире может вырасти более чем в 2 раза до 2040 года. Об этом сообщил глава Минэнерго России Александр Новак в ходе выступления на церемонии награждения победителей Всероссийского съезда руководителей и специалистов электросетевого комплекса "Лидеры энергетики".

"Потребление электроэнергии будет расти и мы видим, что это уже происходит более высокими темпами. Растет потребление и спрос именно на электроэнергию, внедряются современные технологии во всех отраслях, увеличивается потребление. Речь идет и о электромобилях, и о гаджетах, о роботизации многих процессов. В перспективе до 2040 года если общее потребление энергии в мире вырастет примерно в 1,5-2 раза, то потребление электроэнергии вырастет более чем в 2 раза", - сказал он.

