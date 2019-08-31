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НОВОСТИ

В США опасаются, что Китай из-за торговой войны заберет из зоопарка панд

18:00 31.08.2019 Источник: Газета.Ru

Администрация Смитсоновского национального зоопарка выразила надежду, что торговые споры между Соединенными Штатами и Китаем не отразятся никак на пребывании панд в Вашингтоне. Об этом сообщает The Hill.

Как отмечается, в декабре 2020 года в зоопарке истекает контракт на аренду двух панд. Причем, согласно изданию, медвежата, которых родила эта пара, также должны будут вернуться в Китай.

В пресс-службе уточнили, что переговоры относительно нового соглашения по пандам еще не начались, однако в зоопарке надеются, что пандам разрешат остаться в Вашингтоне после 2020 года.  Известия

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