Завершилось благоустройство площади у Российской государственной библиотеки

16:05

Комплексное благоустройство площади перед зданием Российской государственной библиотекой, которое велось несколько месяцев, завершено. Отремонтирован был не только постамент памятника Ф.М. Достоевскому, но и модернизировано общественное пространство вокруг него. Также у памятника разбит газон площадью 200 квадратных метров, установлены новые скамейки. Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, впервые за долгое время была отремонтирована лестница, ведущая в библиотеку. Ранее гранитные ступени частично меняли, шлифовали, обновляли бетонное основание, но к началу этого года лестница была в аварийном состоянии.

