0
0
46
НОВОСТИ

Завершилось благоустройство площади у Российской государственной библиотеки

16:05 31.08.2019

Комплексное благоустройство площади перед зданием Российской государственной библиотекой, которое велось несколько месяцев, завершено. Отремонтирован был не только постамент памятника Ф.М. Достоевскому, но и модернизировано общественное пространство вокруг него. Также у памятника разбит газон площадью 200 квадратных метров, установлены новые скамейки. Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, впервые за долгое время была отремонтирована лестница, ведущая в библиотеку. Ранее гранитные ступени частично меняли, шлифовали, обновляли бетонное основание, но к началу этого года лестница была в аварийном состоянии.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

16:22 31.08.2019
К началу концерта "PROлето" на проспекте Сахарова собралось около 20 тысяч человек
0
2
16:20 31.08.2019
В парках Москвы выступят военные оркестры разных стран
0
9
16:15 31.08.2019
Кулинарные баттлы и научные шоу пройдут в Москве в выходные
0
26
16:00 31.08.2019
Тысячи полицейских и военных направлены на восток Индонезии, где вспыхнули беспорядки
0
61
15:00 31.08.2019
Потребление электроэнергии в мире возрастет более чем в два раза до 2040 года - Новак
0
167
14:00 31.08.2019
При взрыве в Харьковской области погиб украинский пограничник
0
200
13:00 31.08.2019
При жесткой посадке легкомоторного самолета в Подмосковье погиб пилот, пострадал ребенок
0
256
12:30 31.08.2019
Животные ушли из горящих красноярских лесов на Алтай
0
299
12:00 31.08.2019
Около 13% компаний намерены покинуть Китай - Трамп
0
321
11:30 31.08.2019
Церковные эксперты оценят "Супрематический крест"
0
323

Возврат к списку