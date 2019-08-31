Завершилось благоустройство площади у Российской государственной библиотеки
16:05 31.08.2019
Комплексное благоустройство площади перед зданием Российской государственной библиотекой, которое велось несколько месяцев, завершено. Отремонтирован был не только постамент памятника Ф.М. Достоевскому, но и модернизировано общественное пространство вокруг него. Также у памятника разбит газон площадью 200 квадратных метров, установлены новые скамейки. Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, впервые за долгое время была отремонтирована лестница, ведущая в библиотеку. Ранее гранитные ступени частично меняли, шлифовали, обновляли бетонное основание, но к началу этого года лестница была в аварийном состоянии.
НОВОСТИ
- 16:22 31.08.2019
- К началу концерта "PROлето" на проспекте Сахарова собралось около 20 тысяч человек
- 16:20 31.08.2019
- В парках Москвы выступят военные оркестры разных стран
- 16:15 31.08.2019
- Кулинарные баттлы и научные шоу пройдут в Москве в выходные
- 16:00 31.08.2019
- Тысячи полицейских и военных направлены на восток Индонезии, где вспыхнули беспорядки
- 15:00 31.08.2019
- Потребление электроэнергии в мире возрастет более чем в два раза до 2040 года - Новак
- 14:00 31.08.2019
- При взрыве в Харьковской области погиб украинский пограничник
- 13:00 31.08.2019
- При жесткой посадке легкомоторного самолета в Подмосковье погиб пилот, пострадал ребенок
- 12:30 31.08.2019
- Животные ушли из горящих красноярских лесов на Алтай
- 12:00 31.08.2019
- Около 13% компаний намерены покинуть Китай - Трамп
- 11:30 31.08.2019
- Церковные эксперты оценят "Супрематический крест"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать