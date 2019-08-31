Кулинарные баттлы и научные шоу пройдут в Москве в выходные
16:15 31.08.2019
В выходные москвичей ждёт большая культурная программа в рамках фестиваля "Цветочный джем". 31 августа горожан ждут на первый этап кулинарных поединков на 12 площадках в разных округах. В ходе этих баттлов участники под руководством шеф-поваров будут соревноваться в умении приготовления различного варенья. Второй этап поединков состоится 1 сентября на трех площадках.
Кроме того, 1 сентября посетителей ждут научные шоу в честь Дня знаний. «Посетителей ждет фонтан из молний, химическое варенье, крио-шоу, мороженое из азота и другие удивительные вещи», - отмечают организаторы на сайте "Московских сезонов".
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