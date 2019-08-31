Кулинарные баттлы и научные шоу пройдут в Москве в выходные

16:15

В выходные москвичей ждёт большая культурная программа в рамках фестиваля "Цветочный джем". 31 августа горожан ждут на первый этап кулинарных поединков на 12 площадках в разных округах. В ходе этих баттлов участники под руководством шеф-поваров будут соревноваться в умении приготовления различного варенья. Второй этап поединков состоится 1 сентября на трех площадках.Кроме того, 1 сентября посетителей ждут научные шоу в честь Дня знаний. «Посетителей ждет фонтан из молний, химическое варенье, крио-шоу, мороженое из азота и другие удивительные вещи», - отмечают организаторы на сайте "Московских сезонов".