В парках Москвы выступят военные оркестры разных стран
16:20 31.08.2019
Военные оркестры разных государств, в том числе Японии, Турции, КНДР и Египта выступают в парках столицы 31 августа в рамках фестиваля «Спасская башня», который проводится в Москве с 23 августа.
XII Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» проходит в российской столицы уже несколько лет. За 11 лет фестиваль принял более 160 коллективов из 54 стран, стал крупнейшим международным культурным проектом России и вошел в тройку самых известных военно-музыкальных фестивалей мира.
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