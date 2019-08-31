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К началу концерта "PROлето" на проспекте Сахарова собралось около 20 тысяч человек

16:22 31.08.2019

Площадку фестиваля «PROлето» на проспекте Академика Сахарова в первый час после начала концерта посетили 20 тыс. человек, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Хедлайнером концерта станет американский певец Джейсон Деруло, также перед москвичами выступят Ольга Бузова, Тима Белорусских, Алексей Воробьев, Мот, Elvira T, «Дискотека авария», Sabi Miss, Кристина Си, Ternovoy, Blow Your Mind Crew и Red Haze Crew, Евгений Синяков и Гурам Амарян.

Концерт продлится до 20.00. Фестиваль проводят по инициативе Российского союза молодежи.

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