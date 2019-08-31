На Пушкинской площади в Москве собрались участники несогласованного властями шествия

16:40 Источник: Эхо Москвы

Росгвардия стягивает свои силы к Пушкинской площади в Москве. Сообщается, что там собрались участники несогласованного шествия против политических репрессий. Люди скандировали «Свободу политзаключенным!», «Самооборона — это не преступление» и другие. Здесь также были и те, кто выступал против домашнего насилия.Полиция призывает протестующих разойтись. Часть из протестующих дошли до Нового Арбата и прошли по улице, скандируя лозунги. Прокуратура Москвы предупреждала ранее о том, что шествие не согласовано, и его участники могут понести ответственность.