На Пушкинской площади в Москве собрались участники несогласованного властями шествия
16:40 31.08.2019 Источник: Эхо Москвы
Росгвардия стягивает свои силы к Пушкинской площади в Москве. Сообщается, что там собрались участники несогласованного шествия против политических репрессий. Люди скандировали «Свободу политзаключенным!», «Самооборона — это не преступление» и другие. Здесь также были и те, кто выступал против домашнего насилия.
Полиция призывает протестующих разойтись. Часть из протестующих дошли до Нового Арбата и прошли по улице, скандируя лозунги. Прокуратура Москвы предупреждала ранее о том, что шествие не согласовано, и его участники могут понести ответственность.
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