Несанкционированное шествие в Москве обошлось без задержаний
17:30 31.08.2019 Источник: Эхо Москвы
Сегодняшнее шествие против политических репрессий обошлось без задержаний. Участникам удалось пройти маршем от Чистопрудного бульвара до Пушкинской площади. Здесь прозвучали призывы продолжить шествие по Тверской. Но путь участникам преградила Росгвардия. Манифестантов оттеснили к метро «Пушкинская».
По оценкам МВД, в несанкционированном шествии приняли участие не более 750 человек. Наши корреспонденты оценивают число собравшихся в полторы тысячи. Силу правоохранительные органы на этот раз не применяли. На акцию пришла организатор шествия, незарегистрированный кандидат в депутаты МГД Любовь Соболь, ее задерживать не стали.
Между тем, группа участников акции в количестве около 150 человек вышла на Новый Арбат и беспрепятственно прошла по тротуару в сторону Садового кольца. Их сопровождали 5-6 машин ДПС. Задержаний не было. Эхо Москвы
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