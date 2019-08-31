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Бортко не исключил, что ему придется уйти из Госдумы после снятия с выборов в Петербурге

18:30 31.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Режиссер Владимир Бортко, который подал в субботу в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию заявление о снятии своей кандидатуры с выборов губернатора Санкт-Петербурга, не исключил, что после этого решения ему придется уйти с поста депутата Госдумы.

"Я приму любое решение партии (КПРФ - прим. ТАСС). Думаю, что оно будет достаточно суровым. <...> Может быть, мне придется уйти из Думы, не знаю", - сказал он журналистам.

В пятницу Бортко заявил о снятии своей кандидатуры с выборов в ходе дебатов кандидатов на губернаторский пост в прямом эфире телеканала "Санкт-Петербург".

В ходе пресс-конференции Бортко уточнил, что в вопросе потенциального ухода из Госдумы будет в том числе руководствоваться мнением однопартийцев. "Что касается Думы - я избирался по одномандатному округу, то есть без партии, и в принципе меня это никаким боком не касается, но существуют остатки совести, и сидеть рядом с людьми, <...> которых я предал, я не могу. Я спрошу их мнения, если они поймут мои мотивы, чем я руководствовался, я останусь, наверное, на своем месте, поскольку пользу какую-то я приносил, у меня есть 47 законов, которые я инициировал, и 200 человекам в городе я помог", - сказал Бортко.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования, 8 сентября. Кандидатами стали четыре человека: самовыдвиженец Александр Беглов, кандидат от партии "Справедливая Россия" Надежда Тихонова, Михаил Амосов, выдвинутый от партии "Гражданская платформа". Четвертый кандидат - Бортко от КПРФ. В руководстве КПРФ назвали ошибкой решение кинорежиссера о снятии с выборов.

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