Польша, США и Украина подписали в Варшаве соглашение о безопасности поставок газа

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители правительств Польши, США и Украины в субботу подписали в Варшаве "соглашение о сотрудничестве с целью укрепления региональной безопасности поставок природного газа".

Подписи под документом поставили представитель польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, министр энергетики США Рик Перри и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк.



"Соглашение касается сотрудничества в области реформ украинского газового рынка, инфраструктуры импорта природного газа Польши, украинской инфраструктуры хранения и экспорта американского СПГ, а также газовых соединений в регионе", - информировали польские власти.

