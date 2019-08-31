Санкции ЕС против РФ без выполнения "Минска" могут только расширяться - Зеленский

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина и Польша обсудили вопрос конфликта в Донбассе и усиления санкционного давления на Россию. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров с польским коллегой Анджеем Дудой в Варшаве.

"Мы скоординировали совместные шаги для прекращения войны в Донбассе. Наша позиция - без выполнения Минских договоренностей и возобновления территориальной целостности в международно признанных границах санкции ЕС могут пересматриваться только в сторону их усиления, а не наоборот", - отметил он.

