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НОВОСТИ

Программа фестиваля "PROлето" перемещается с проспекта Сахарова на ВДНХ

19:30 31.08.2019

Финальный концерт фестиваля «PRO лето» начнется в 19.30 на ВДНХ и продлится до 23.00. Мероприятия на Всероссийской выставке достижений народного хозяйства станут продолжением праздника, который стартовал днем на проспекте Академика Сахарова. У арки главного входа ВДНХ будут выступать группы «Руки вверх!», «Дискотека Авария», а также Егор Крид, Мот, Клава Кока, Ternovoy, Alexeev, T-Killah, Анастасия Кожевникова, Slame, Ramil’, Andreo, Миа и El’man. Участников праздника выбрали москвичи в процессе голосования на портале «Активный гражданин».

Фестиваль «PRO лето» проводится по инициативе Российского союза молодежи в Москве на 22 площадках. Кроме того, к нему присоединились 24 площадки фестиваля «Цветочный джем».

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