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НОВОСТИ

40 тысяч человек посетили концерт "PROлето" на Сахарова к 18 часам

19:35 31.08.2019

В Москве на одной из основных площадок фестиваля «PROлето» на проспекте Академика Сахарова к 18:00 побывали более 40 тыс. человек, сообщают организаторы.

Хедлайнером концерта стал американский певец Джейсон Деруло, кроме которого выступили Ternovoy, танцевальные коллективы Blow Your Mind Crew и Red Haze Crew, шоумен Евгений Синяков и комик Гурам Амарян.

Параллельно с концертом на проспекте действовали семь спортивных площадок, на которых проводились бесплатные мастер-классы по слэклайну, сапсерфингу и уличным танцам.

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