40 тысяч человек посетили концерт "PROлето" на Сахарова к 18 часам

19:35

В Москве на одной из основных площадок фестиваля «PROлето» на проспекте Академика Сахарова к 18:00 побывали более 40 тыс. человек, сообщают организаторы.



Хедлайнером концерта стал американский певец Джейсон Деруло, кроме которого выступили Ternovoy, танцевальные коллективы Blow Your Mind Crew и Red Haze Crew, шоумен Евгений Синяков и комик Гурам Амарян.



Параллельно с концертом на проспекте действовали семь спортивных площадок, на которых проводились бесплатные мастер-классы по слэклайну, сапсерфингу и уличным танцам.

