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НОВОСТИ

Финальный концерт фестиваля "PRO лето" начался на ВДНХ

20:30 31.08.2019

На Всероссийской выставке достижений народного хозяйства стартовал большой финальный концерт фестиваля «PRO лето». На сцене около арки главного входа ВДНХ до 23.00 будут выступать известные артисты, среди которых группы «Руки вверх!», «Дискотека Авария», Егор Крид, Мот, Клава Кока, Ternovoy, Alexeev, T-Killah, Анастасия Кожевникова, Slame, Ramil’, Andreo, Миа и El’man. Участников концерта могли выбрать сами москвичи в процессе голосования на портале онлайн-опросов «Активный гражданин».

«PRO лето» проходил на 22 площадках Москвы, а также на 24 площадках столичного фестиваля «Цветочный джем».

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