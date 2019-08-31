Площадку фестиваля "PRO лето" на ВДНХ уже посетили около 90 тысяч человек

20:50

На ВДНХ в активностях фестиваля «PRO лето», посвященного завершению летнего сезона, уже поучаствовали примерно 90 тыс. горожан. На Всероссийской выставке достижений народного хозяйства стартовал большой концерт фестиваля, который будет продолжаться до 23.00.



Перед москвичами и гостями столицы выступят у арки главного входа ВДНХ группы «Руки вверх!», «Дискотека Авария», Егор Крид, Мот, Клава Кока, Ternovoy, Alexeev, T-Killah, Анастасия Кожевникова, Slame, Ramil’, Andreo, Миа и El’man.



Ранее завершился большой концерт фестиваля и на проспекте Академика Сахарова. Там выступили Джейсон Деруло, Ольга Бузова, Тима Белорусских, Алексей Воробьев, Мот, Elvira T, «Дискотека Авария», Sabi Miss,



Всего в Москве открыты 22 площадки «PRO лето», мероприятия фестиваля также проходят и на 24 площадках «Цветочного джема». Вход на все события бесплатный.

