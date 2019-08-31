РСМ: гостями фестиваля "PROлето" на проспекте Сахарова стали 40 тысяч человек
21:08 31.08.2019
По подсчетам представителей Российского союза молодежи (РСМ), музыкальный фестиваль "PROлето" в Москве собрал более 40 000 участников.
"Хедлайнером музыкальной программы стал популярный американский музыкант, автор и актер Джейсон Деруло (Jason Desrouleaux), - сообщают представители РСМ. - Он выпустил первую композицию в 2009 году, и за 10 лет стал пятикратным победителем в номинации BMI Pop Awards, завоевал 3 молодежных награды Teen Choice Awards, получил множество международных премий, в том числе MTV Video Music, MTV Europe Music, MOBO, титул «Композитор года 2011».
Параллельно с концертом на проспекте Сахарова работали несколько
площадок для любителей активного образа жизни. Горожане могли посмотреть на выступления профессионалов по сапборду, паркуру, футболу, хайлайну, слэклайну, BMX, уличным танцам, воркауту, панна-футболу.
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