Польша и Украина договорились начать "обнуление взаимных претензий"
08:29 01.09.2019 Источник: Интерфакс
Президент Украины Владимир Зеленский позитивно оценил первый день официального визита в Польшу.
"Не оттепель в отношениях, а прорыв - я так охарактеризовал итоги первого дня моего визита в Польшу", - написал Зеленский на своей странице в "Фейсбуке" в субботу вечером.
Он отметил, что обсудил с президентом Польши Анджеем Дудой урегулирование украинско-польских претензий исторического прошлого стран. Стороны договорились восстановить под патронатом президентов рабочую группу "по обнулению взаимных претензий".
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