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НОВОСТИ

Польша и Украина договорились начать "обнуление взаимных претензий"

08:29 01.09.2019 Источник: Интерфакс

Президент Украины Владимир Зеленский позитивно оценил первый день официального визита в Польшу.

"Не оттепель в отношениях, а прорыв - я так охарактеризовал итоги первого дня моего визита в Польшу", - написал Зеленский на своей странице в "Фейсбуке" в субботу вечером.

Он отметил, что обсудил с президентом Польши Анджеем Дудой урегулирование украинско-польских претензий исторического прошлого стран. Стороны договорились восстановить под патронатом президентов рабочую группу "по обнулению взаимных претензий".

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