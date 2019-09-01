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НОВОСТИ

С 1 сентября редакции обязаны по Закону заботится о журналистах, работающих в горячих точках

08:34 01.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Закон о защите журналистов в горячих точках, предусматривающий компенсации в случае гибели сотрудника редакции или причинения вреда его здоровью, вступил в силу в России.

Закон обязывает редакции получать письменное согласие сотрудника на выполнение поручения в особых условиях. Редакции также должны обеспечить и финансировать обучение своих сотрудников мерам безопасности, обеспечить их средствами индивидуальной защиты с опознавательным знаком "Пресса" ("Press").

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