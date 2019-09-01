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Президент Штайнмайер заявил об ответственности Германии за преступления во Второй мировой

08:43 01.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германия принимает на себя ответственность за преступления Второй мировой войны. Об этом заявил в воскресенье президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая в польском городе Велюнь на памятных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине нападения на республику фашистской Германии, которое положило начало Второй мировой войне.

"Здесь началась немецкая ненависть, которая прошла через всю Польшу и Европу", - признал Штайнмайер, выступление которого транслировало в прямом эфире Польское телевидение. "Мы называем это войной, так как не знаем, как еще назвать те преступления. Это была огромная волна разрушений", - добавил он.

"Немцы допустили геноцид в Польше. Ошибаются те, кто считает, что эта часть истории была маргинальной. Этого забыть нельзя", - сказал президент, заверив, что в Германии эту историю не забудут. "Мы принимаем ту ответственность, которую дает наша история", - указал Штайнмайер, повторив извинения на польском языке.

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