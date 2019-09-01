Министр труда РФ: Мы ставим задачу увеличить продолжительность жизни к 2030 году до 80 лет
08:45 01.09.2019
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин в ходе своего выступления на встрече министров труда Группы двадцати (G20), которая открылась в воскресенье в японском городе Мацуяма, рассказал о принимаемых в России мерах, направленных на увеличение продолжительности жизни населения и расширение уровня занятости всех слоев населения.
"Благодаря комплексу мер, принимаемых государством, и, что самое главное, благодаря изменению отношения людей к своему здоровью, темпы роста продолжительности жизни в России являются одними из самых высоких в мире. За последние 15 лет средняя продолжительность жизни увеличилась на восемь лет, в том числе мужчин - на 9,2 года. В 2018 году продолжительность жизни составила почти 73 года", - отметил министр, слова которого приводит пресс- служба российского ведомства. В то же время Топилин подчеркнул, что российские власти осознают необходимость улучшать этот показатель. "Мы ставим задачу увеличить продолжительность жизни к 2030 году до 80 лет", - пояснил он.
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