В первый день осени в Москве будет тепло и солнечно
09:00 01.09.2019
В Москве 1 сентября по прогнозам синоптиков воздух прогреется до 22С при безоблачном небе в первой половине дня. Вечером немного похолодает и появятся облака. Давление 751 мм рт. ст., ветер северный 3,2 м/с - сообщается на сайте Росгидромета.
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