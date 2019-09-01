В первый день осени в Москве будет тепло и солнечно

09:00

В Москве 1 сентября по прогнозам синоптиков воздух прогреется до 22С при безоблачном небе в первой половине дня. Вечером немного похолодает и появятся облака. Давление 751 мм рт. ст., ветер северный 3,2 м/с - сообщается на сайте Росгидромета.