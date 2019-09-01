Наука установила, что спорить с женщинами мужчинам и правда бесполезно
10:00 01.09.2019 Источник: Газета.Ru
Исследователи из Швеции узнали, почему мужчинам бесполезно начинать спор с женщинами. Об этом пишет The Daily Mail.
Ученые выяснили, что женщины лучше, чем мужчины, запоминают различные детали и могут припомнить их во время разговора. Например, «кто сказал и что» и «где пропавшие вещи». Прекрасная половина человечества имеет преимущество, так как у них сильнее развита эпизодическая память, которая может с точностью запоминать события разной давности. Именно этот фактор говорит о том, что начинать спор с женщинами бесполезно.
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