Наука установила, что спорить с женщинами мужчинам и правда бесполезно

10:00 Источник: Газета.Ru

Исследователи из Швеции узнали, почему мужчинам бесполезно начинать спор с женщинами. Об этом пишет The Daily Mail.

Ученые выяснили, что женщины лучше, чем мужчины, запоминают различные детали и могут припомнить их во время разговора. Например, «кто сказал и что» и «где пропавшие вещи». Прекрасная половина человечества имеет преимущество, так как у них сильнее развита эпизодическая память, которая может с точностью запоминать события разной давности. Именно этот фактор говорит о том, что начинать спор с женщинами бесполезно.