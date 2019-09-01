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Россия "заставляет" Швецию вводить новые налоги - СМИ

10:25 01.09.2019 Источник: Газета.Ru

Шведское правительство планирует ввести новый налог из-за роста напряженности в отношениях с российской стороной. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что увеличение налога необходимо для финансирования высоких расходов на оборону, связанных с необходимостью противостояния России в Балтийском море. Его с 2022 года будут платить банки, что позволит казне получить дополнительно $508 млн в год.

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