Нетаньяху пообещал установить суверенитет Израиля над всеми еврейскими поселениями на Западном берегу

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава израильского кабинета министров Биньямин Нетаньяху пообещал установить суверенитет Израиля над всеми еврейскими поселениями, расположенными на оккупированных палестинских землях, а именно на Западном берегу реки Иордан. Об этом, как сообщило агентство ВАФА, израильский премьер заявил в воскресенье на праздновании начала нового учебного года в одном их подобных поселений.

"Мы (Израиль - прим. ТАСС) распространим суверенитет нашего государства на все [еврейские] поселения [на Западном берегу реки Иордан], которые являются частью Государства Израиль", - сказал Нетаньяху в ходе выступления в поселении Алкана. Израильский премьер, однако, не указал никаких временных рамок осуществления данного плана.