Володин: Руководство Польши показывает свою ущербность, политизируя итоги войны

12:50 Источник: Интерфакс

Руководство Польши, политизировав мероприятия начала Второй мировой войны, оскорбило память солдат и офицеров, погибших за свободу этой страны, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Действия польского руководства оскорбляют память о более шестиста тысяч солдат и офицеров, погибших за освобождение Польши от поработителей, спасая от истребления польский народ. Это мы всегда должны помнить независимо от того какие партии и президенты приходят к власти", - сказал Володин, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы Госдумы.

По мнению спикера, руководство Польши никак не поймет, что Победа во Второй Мировой войне не имеет политической окрашенности. "Нравится кому-то Россия или не нравится, но ее решающая роль во Второй Мировой войне признана всеми народами мира, включая государства антигитлеровской коалиции, куда входили, в том числе, США и Великобритания. Принимая решения о принижении роли СССР, России во Второй Мировой войне руководство Польши показывает свою ущербность, политизируя итоги войны, и пытаясь перечеркнуть историческую память. Это недопустимо", - сказал он.