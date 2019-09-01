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В Великобритании "теневые министры" думают, как помешать "брекзиту" без сделки

13:30 01.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Британские депутаты представят во вторник план по недопущению выхода Соединенного Королевства из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit. Об этом в воскресенье в эфире телеканала "Скай ньюс" заявил "министр финансов" теневого кабинета оппозиционной Лейбористской партии Джон Макдоннелл.

"Не стоит недооценивать, насколько трудно принять закон в течение одной недели, премьер-министр это знает, именно поэтому он приостанавливает работу парламента. Депутаты с многолетним опытом работы теперь изучают, каким образом во вторник, среду и в четверг мы можем внести на рассмотрение законодательную меру, которая позволит нам предотвратить развитие сценария Brexit с отсутствием сделки без одобрения парламента. Соответствующий способ будет представлен во вторник", - сказал он.

"Законодательство рассчитано на то, чтобы гарантировать, что мы не выйдем [из ЕС] без сделки, что потребуется продление [статьи 50 Лиссабонского договора, в которой излагается механизм, с помощью которого страна может выйти из Евросоюза]. Честно говоря, продление - вторично. Мы просто должны помешать выходу без сделки", - отметил в эфире вещательной корпорации Би-би-си теневой "министр по вопросам Brexit" Кир Стармер, подчеркнув, что цель депутатов - сделать так, чтобы "парламент мог сказать свое последнее слово" по вопросу Brexit.

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