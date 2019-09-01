Папа Римский Франциск застрял в лифте и опоздал к началу проповеди
14:33 01.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Папа Римский Франциск опоздал к традиционной воскресной проповеди, объяснив это тем, что застрял в лифте. Об этом в воскресенье сообщило агентство АНСА.
"Я должен извиниться за опоздание, но я застрял в лифте на 25 минут", - приводит агентство его слова. Папа Римский также отметил, что на помощь к нему пришли пожарные. В результате инцидента проповедь началась на десять минут позже, уточняет агентство Рейтер.
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