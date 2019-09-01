Наступающий на Флориду ураган "Дориан" усилился до максимальной категории
16:16 01.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Надвигающийся на штат Флорида ураган "Дориан", сформировавшийся в Атлантическом океане, усилился до максимальной пятой категории по шкале Саффира - Симпсона. Об этом сообщил в воскресенье Национальный центр по наблюдению за ураганами США.
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