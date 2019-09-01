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НОВОСТИ

Ливан запустил ракету по территории Израиля

16:49 01.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-служба Армии обороны Израиля заявила в воскресенье, что противотанковая ракета была запущена с территории Ливана в сторону израильского селения, расположенного в приграничном районе на севере страны. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте оборонного ведомства.

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