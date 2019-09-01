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Президент Польши заметил в Европе возвращение "имперских тенденций"

17:00 01.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Польши Анджей Дуда выразил обеспокоенность в связи с "возвращением имперских тенденций в Европе". Соответствующее заявление он сделал в воскресенье, выступая в центре Варшавы по случаю 80-й годовщины нападения на республику фашистской Германии, положившего начало Второй мировой войне.

"Несмотря на развитие цивилизации и того страшного урока, сегодня в мире постоянно случаются этнические чистки, массовые убийства и геноцид. В последнее время даже в Европе мы имеем дело с возвращением имперских тенденций с попытками изменения границ силой, с нападениями на другие страны, с отбиранием их земель, с захватом граждан", - сказал Дуда.

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