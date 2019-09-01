Второй раз в этом году вырос тариф за транспортировку российской нефти через территорию Белоруссии

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тарифы на транспортировку нефти по территории Белоруссии с сегодняшнего дня увеличились на 3,7%. Данное решение ранее было согласовано с РФ и предусмотрено постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).

"Для частичной компенсации недополученной выручки ОАО "Гомельтранснефть Дружба" постановлением МАРТ предусмотрено увеличение с 1 сентября тарифов на транспортировку нефти на 3,7%", - отметили в белорусском ведомстве.

Предыдущий раз тарифы на транзит нефти по территории Белоруссии увеличивались 1 февраля текущего года.

