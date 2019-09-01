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Российским призывникам разрешили добровольно отказываться от отсрочки от службы в армии

18:45 01.09.2019 Источник: Эхо Москвы

В России призывникам разрешили добровольно отказываться от отсрочки от службы в армии. Вступили в силу соответствующие изменения в правила призыва. В случае добровольного отказа призывник должен подать заявление в военкомат. Изменения распространяются на тех, кто имеет ученую степень, на студентов очного отделения, а также на родных братьев и сыновей военнослужащих, погибших во время исполнения своих обязанностей или на военных сборах.  Эхо Москвы

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