Российским призывникам разрешили добровольно отказываться от отсрочки от службы в армии

18:45 Источник: Эхо Москвы

В России призывникам разрешили добровольно отказываться от отсрочки от службы в армии. Вступили в силу соответствующие изменения в правила призыва. В случае добровольного отказа призывник должен подать заявление в военкомат. Изменения распространяются на тех, кто имеет ученую степень, на студентов очного отделения, а также на родных братьев и сыновей военнослужащих, погибших во время исполнения своих обязанностей или на военных сборах. Эхо Москвы