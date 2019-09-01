Российским призывникам разрешили добровольно отказываться от отсрочки от службы в армии
18:45 01.09.2019 Источник: Эхо Москвы
В России призывникам разрешили добровольно отказываться от отсрочки от службы в армии. Вступили в силу соответствующие изменения в правила призыва. В случае добровольного отказа призывник должен подать заявление в военкомат. Изменения распространяются на тех, кто имеет ученую степень, на студентов очного отделения, а также на родных братьев и сыновей военнослужащих, погибших во время исполнения своих обязанностей или на военных сборах. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 19:30 01.09.2019
- Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на годовщину войны
- 18:00 01.09.2019
- Второй раз в этом году вырос тариф за транспортировку российской нефти через территорию Белоруссии
- 17:00 01.09.2019
- Президент Польши заметил в Европе возвращение "имперских тенденций"
- 16:49 01.09.2019
- Ливан запустил ракету по территории Израиля
- 16:16 01.09.2019
- Наступающий на Флориду ураган "Дориан" усилился до максимальной категории
- 16:12 01.09.2019
- Путин лично проверит ход восстановительных работ в Иркутской области
- 14:33 01.09.2019
- Папа Римский Франциск застрял в лифте и опоздал к началу проповеди
- 13:30 01.09.2019
- В Великобритании "теневые министры" думают, как помешать "брекзиту" без сделки
- 12:50 01.09.2019
- Володин: Руководство Польши показывает свою ущербность, политизируя итоги войны
- 12:00 01.09.2019
- Нетаньяху пообещал установить суверенитет Израиля над всеми еврейскими поселениями на Западном берегу
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать