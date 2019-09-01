Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на годовщину войны

19:30 Источник: Известия

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны. По ее словам, Варшава сама поставила себя в глупое положение.

Захарова обратила внимание на заявление польского замминистра иностранных дел Шимона Шинковского вель Сенка, который объяснил, что страны отбирались по «современному критерию». В итоге на мероприятие были приглашены представители стран Евросоюза, НАТО и Восточного партнерства (Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина), а России в списке гостей не оказалось.

«В настолько глупое положение официальная Варшава давно себя не загоняла», — отметила представитель российского МИДа на своей странице в Facebook.



1 сентября в Варшаве проходят памятные мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны. Россия приглашения не получала. В Варшаве это объяснили тем, что РФ не входит в дружественные Польше международные организации, а также Москва якобы не заинтересована в донесении «исторической правды». Кроме того, в республике заявили о пересмотре подхода к вопросам истории, поэтому Польша пригласила не российского лидера Владимира Путина, как это было 10 лет назад, а президента США Дональда Трампа.



В Совете Федерации такой шаг назвали проявлением политической неблагодарности. Сам же Путин заверил, что спокойно воспринял решение Варшавы. Известия

