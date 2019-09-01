Трехдневная Вахта памяти началась сегодня в Беслане

20:15 Источник: Эхо Москвы

В этот день в 2004 году террористы захватили городскую школу. Они 2,5 дня удерживали в заминированном здании 1128 заложников – детей, родителей и сотрудников. Затем был предпринят штурма здания. Погибли 334 человека.

Сегодня утром в 9:15 – это время, когда раздался первый выстрел террористов – во дворе школы прозвучал звонок и началось возложение цветов. В школьном спортзале, где террористы удерживали заложников, начали зажигать свечи, — рассказала «Эху Москвы» сопредседатель комитета Матери Беслана" Анета Гадиева.

