Иран выдвинул ультиматум Европе - СМИ
21:00 01.09.2019 Источник: Эхо Москвы
Иран выдвинул ультиматум европейским странам. Если до 5 сентября они не пойдут на уступки, Тегеран откажется от целого ряда обязательств по ядерной сделке. С таким заявлением выступил глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф. По его словам, речь идет о третьем этапе сокращения обязательств.
В июле Иран начал обогащать уран выше отметки, согласованной в рамках ядерного соглашения. Тегеран объяснил это потребностями своей энергетики. В ответ США пригрозили Ирану новыми санкциями. Эхо Москвы
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