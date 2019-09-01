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Иран выдвинул ультиматум Европе - СМИ

21:00 01.09.2019 Источник: Эхо Москвы

Иран выдвинул ультиматум европейским странам. Если до  5 сентября они не пойдут на уступки, Тегеран откажется от целого ряда обязательств по ядерной сделке. С таким заявлением выступил глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф. По  его словам, речь идет о третьем этапе сокращения обязательств. 

В июле Иран начал обогащать уран выше отметки, согласованной в рамках ядерного соглашения. Тегеран объяснил это потребностями своей энергетики. В ответ США пригрозили Ирану новыми санкциями.  Эхо Москвы

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