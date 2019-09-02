В четырех американских штатах объявлена эвакуация из-за урагана "Дориан"
07:07 02.09.2019 Источник: Интерфакс
Губернатор Южной Каролины Генри Макмастер объявил эвакуацию на всем побережье штата. Режим ЧС уже объявлен в штатах Северная Каролина и Флорида.
"Мы не можем сделать всех счастливыми. Но мы верим, что сможем сохранить жизнь каждому", - заявил Макмастер во время своего выступления, трансляция которого велась на сайте управления штата по ЧС. Приказ Макмастера об обязательной эвакуации всего побережья штата вступит в силу в полдень понедельника и затронет 830 тыс. человек. Кроме того, губернатор объявил, что все школы и государственные учреждения вдоль побережья будут закрыты со вторника. По его словам, эвакуация уже началась в домах престарелых и больницах.
Губернатор штата Джорджия Брайан Кемп объявил эвакуацию прибрежных населенных пунктов региона, говорится в заявлении, опубликованном в твиттере губернатора. "Начиная с завтрашнего полудня, лица, находящиеся восточнее шоссе I-95 в округах Брайан, Кэмден, Четэм, Глинн, Либерти и Макинтош должны эвакуироваться в связи с ураганом "Дориан", - заявил Кемп. Губернатор призвал граждан сохранять бдительность и оставаться в безопасных местах.
Национальный ураганный центр США присвоил урагану "Дориан" пятую, мощнейшую категорию, по шкале Саффира-Симпсона, определив, таким образом, степень возможных разрушений от него как катастрофическую.
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