Вице-премьер Борисов назвал главные проблемы космической отрасли России
07:15 02.09.2019 Источник: Интерфакс
Ряд структур госкорпорации "Роскосмос" дублирует друг друга, что негативно отражается на эффективности работы, считает замглавы российского правительства Юрий Борисов.
"Основные проблемы отрасли - в ее переразмеренности. Ключевые задачи решаются шестью основными интегрированными структурами Роскосмоса, которые технически и технологически дублируют друг друга, загруженность не превышает 50-60 %, что экономически "убивает" предприятия", - сказал Борисов в интервью газете "Ведомости".
Он отметил, что все это в совокупности проявляется в срыве выполнения заданий гособоронзаказа, сроков выполнения программы запусков космических аппаратов и качества выпускаемой продукции.
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