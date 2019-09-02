Лунная программа в России еще не принята - Борисов
07:20 02.09.2019 Источник: Интерфакс
Разработка российской программы освоения Луны возможна после определения четких целей посещения спутника планеты, считает заместитель председателя правительства России Юрий Борисов.
"К научным планам и освоению дальнего космоса надо подходить прагматично. Нужна ли лунная программа? Какая? С какой целью? Просто побывать на Луне - это не цель. Нужно четко понимать, что мы получим в результате - возможно, новые знания либо иные дивиденды от вложений, которые мы сделаем в лунную программу", - сказал Борисов в интервью газете "Ведомости".
Он отметил, что затраты средств на освоение Луны в условиях дискуссии на эту тему неэффективны.
"Сегодня, я считаю, "Роскосмос" закончил все дебаты", - сказал вице-премьер. "Как я уже сказал выше, лунная программа пока не принята. Предполагается, что её ключевым элементом должна стать ракета-носитель сверхтяжелого класса", - отметил он.
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