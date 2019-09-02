Глава МЭР считает, что 40 долл за баррель нефти серьезно на экономике РФ на скажется

07:26 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская экономика не будет испытывать серьезного давления даже при цене нефти в 40 долларов за баррель, заявил в интервью ТАСС глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

"Если мировая экономика столкнется с серьезными проблемами, Россию они тоже заденут, но раньше нас зацепило бы гораздо сильнее. 60 долларов за баррель - некий уровень, позволяющий нам спокойно инвестировать в новые проекты, развивать их. При 40 долларах это станет делать сложнее, но даже на такой цене мы не будем испытывать серьезного давления на финансовый рынок и внутреннюю экономику с точки зрения бюджета, платежного баланса", - сказал министр.