Погода в Москве 2 сентября: Осенняя жара продолжается...
07:31 02.09.2019
Предстоящим днем погоду в столичном регионе продолжит формировать обширный малоподвижный антициклон. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 24..26, по области 21..26 градусов. Ветер северо-западный, западный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 749 мм рт ст., - сообщают "Метеоновости".
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