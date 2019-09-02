Из прогнозов МЭР исчез целевой сценарий - СМИ
08:00 02.09.2019 Источник: РБК
Минэкономразвития изменило концепцию прогноза развития экономики России.
Из прогнозов ведомства исчез целевой сценарий — теперь его роль играет базовый вариант, - пишет РБК.
Если раньше прогноз составлялся в трех сценариях — базовом, целевом и консервативном, то теперь осталось только два варианта — базовый и консервативный. Изменилась и сама суть прогноза: базовый вариант, по сути, стал целевым, поясняют аналитики. А значит, больше нет независимого, нейтрального прогноза «со стороны».
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