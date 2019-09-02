Президент Молдавии приехал в Москву

08:58 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Молдавии Игорь Додон прибыл в Москву с однодневным рабочим визитом. Об этом он написал в понедельник в "Твиттере".

"Нахожусь с однодневным рабочим визитом в Москве, где пройдут встречи с вице-премьером, специальным представителем президента РФ по развитию торгово- экономических отношений с Республикой Молдова Дмитрием Козаком, председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером и другими", - отметил он.



