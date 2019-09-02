В Персидском заливе могут появиться британские беспилотники

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания рассматривает возможность размещения своих беспилотников в Персидском заливе на фоне ситуации вокруг задержания танкера, шедшего под британским флагом. Об этом в понедельник сообщил телеканал "Скай ньюс".

По его информации, речь идет о возможной передислокации БПЛА, размещенных в Кувейте и выполняющих полеты над территорией Сирии и Ирака.

По данным телеканала, наблюдательная миссия будет организована в рамках помощи британским военным кораблям, сопровождающим танкеры, идущие под флагом Соединенного Королевства через Ормузский пролив.