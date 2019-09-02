В Персидском заливе могут появиться британские беспилотники
10:00 02.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Великобритания рассматривает возможность размещения своих беспилотников в Персидском заливе на фоне ситуации вокруг задержания танкера, шедшего под британским флагом. Об этом в понедельник сообщил телеканал "Скай ньюс".
По его информации, речь идет о возможной передислокации БПЛА, размещенных в Кувейте и выполняющих полеты над территорией Сирии и Ирака.
По данным телеканала, наблюдательная миссия будет организована в рамках помощи британским военным кораблям, сопровождающим танкеры, идущие под флагом Соединенного Королевства через Ормузский пролив.
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