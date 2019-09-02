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НОВОСТИ

По данным Мосбиржи курсы доллара и евро к рублю снизились

10:40 02.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 7 коп. и составил 66,72 руб.

Курс евро опустился на 6 коп., до 73,29 руб., свидетельствуют данные Московской биржи.


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