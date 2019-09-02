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НОВОСТИ

Форум "Город образования" в Москве посетили более 150 тысяч человек

10:48 02.09.2019

Международную коммуникационную и выставочную площадку  «Город образования» в Москве посетили более 150 тыс. человек. Форум состоялся на днях в столице и по данным официального сайта мэра Москвы, в нынешнем году поставлен рекорд посещаемости его мероприятий. «С 29 августа по 2 сентября на территории ВДНХ и в Парке Горького состоялись более 700 мероприятий форума, которые посетили свыше 150 тыс. человек - больше, чем когда-либо в истории «Города образования», - сообщают организаторы мероприятия.  
Нужно отметить, что когда форум проходил впервые в 2017 году его посетителями были 35 тыс. человек, в следующем году посетителей было уже в несколько раз больше - около 133 тыс.
В III форуме участвовала почти тысяча экспертов, представлявших более 50 государств и почти все российские регионы. Эксперты и участники форума могли посетить Открытый педагогический совет, заседания Общественной палаты Москвы и городского Совета по науке, Фестиваль ветеранов педагогического труда, торжественную линейку кадетов, «Забег во благо», Олимпиаду мегаполисов и три международные конференции, посвященных проблемам образования.

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