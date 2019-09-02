На 98% оценивает ЦИК готовность к проведению голосования 8 сентября
11:10 02.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Избирательная система РФ на 98% готова к проведению 8 сентября единого дня голосования, сообщила в понедельник председатель Центральной избирательной комиссии России (ЦИК) Элла Памфилова.
"С учетом того, что последняя неделя [перед выборами] очень интенсивная ... то [готовность составляет] процентов 98. За это оставшееся время еще 2 процента надо доработать, чтобы быть готовыми ко всем аспектам избирательной кампании", - сказала Памфилова в интервью программе "Поздняков", размещенном в понедельник на сайте телеканала НТВ.
Отвечая на вопрос о возможности выделить среди регионов "двоечников" и "отличников" в части подготовки к выборам, глава ЦИК предложила сделать это после завершения кампании. "Но в основном все стараются. Мобилизационные мероприятия по безопасности, созданию благоприятных условий для людей с ограниченными возможностями, по целому ряду других направлений - в принципе регионы неплохо подготовились", - отметила Памфилова.
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