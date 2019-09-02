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Матиос уволен с должности главного военного прокурора Украины - СМИ

11:40 02.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил главного военного прокурора Анатолия Матиоса. Об этом говорится в соответствующем указе, который оказался в распоряжении издания "Украинская правда".

Согласно документу, "Матиос уволен с должности главного военного прокурора, исключен из списков личного состава ГПУ".

Указом также предусмотрено направление Матиоса в Министерство обороны Украины для решения вопроса прохождения дальнейшей военной службы.

Анатолий Матиос был назначен на должность главного военного прокурора в августе 2014 года. 

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