Матиос уволен с должности главного военного прокурора Украины - СМИ
11:40 02.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил главного военного прокурора Анатолия Матиоса. Об этом говорится в соответствующем указе, который оказался в распоряжении издания "Украинская правда".
Согласно документу, "Матиос уволен с должности главного военного прокурора, исключен из списков личного состава ГПУ".
Указом также предусмотрено направление Матиоса в Министерство обороны Украины для решения вопроса прохождения дальнейшей военной службы.
Анатолий Матиос был назначен на должность главного военного прокурора в августе 2014 года.
НОВОСТИ
- 12:16 02.09.2019
- Рассмотрение иска о лишении семьи Хомских двух из трех детей закрыли от прессы
- 12:08 02.09.2019
- Глава правительства Эстонии написал поздравление с 1-м сентября на русском языке
- 11:42 02.09.2019
- В Москве с 14 по 16 сентября пройдет фестиваль циркового искусства
- 11:30 02.09.2019
- Опрос: Более 50% считает, что ситуация в сфере образования ухудшилась
- 11:10 02.09.2019
- На 98% оценивает ЦИК готовность к проведению голосования 8 сентября
- 10:48 02.09.2019
- Форум "Город образования" в Москве посетили более 150 тысяч человек
- 10:40 02.09.2019
- По данным Мосбиржи курсы доллара и евро к рублю снизились
- 10:00 02.09.2019
- В Персидском заливе могут появиться британские беспилотники
- 09:30 02.09.2019
- Отменив визит в Польшу, Трамп отправился в гольф-клуб - СМИ
- 08:58 02.09.2019
- Президент Молдавии приехал в Москву
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать