Матиос уволен с должности главного военного прокурора Украины - СМИ

11:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил главного военного прокурора Анатолия Матиоса. Об этом говорится в соответствующем указе, который оказался в распоряжении издания "Украинская правда".

Согласно документу, "Матиос уволен с должности главного военного прокурора, исключен из списков личного состава ГПУ".

Указом также предусмотрено направление Матиоса в Министерство обороны Украины для решения вопроса прохождения дальнейшей военной службы.

Анатолий Матиос был назначен на должность главного военного прокурора в августе 2014 года.