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НОВОСТИ

В Москве с 14 по 16 сентября пройдет фестиваль циркового искусства

11:42 02.09.2019

В начале осени москвичей ждет новое яркое культурное событие - фестиваль циркового искусства. Сто лет назад все цирки в стране стали государственными и именно этому событию посвящен фестиваль, который состоится 14-16 сентября.
«Советская и российская цирковые школы — одни из лучших в мире. В отечественном цирковом искусстве поддерживают высокие стандарты профессии и продолжают следовать вековым традициям. Мы приглашаем москвичей и гостей города увидеть программу, которую подготовили артисты к юбилею», — отметил и.о. гендиректора Росгосцирка Владимир Шемякин.
14 и 15 сентября лучшие номера артистов различных цирковых жанров можно будет увидеть на бульварах столицы - за выступлениями можно будет следить совершенно бесплатно. А 16 сентября в Московском цирке Никулина на Цветном бульваре состоится гала-шоу, в котором будут участвовать легендарные артисты советского и российского цирка и звезды шоу-бизнеса.

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