0
0
50
НОВОСТИ

Глава правительства Эстонии написал поздравление с 1-м сентября на русском языке

12:08 02.09.2019 Источник: Интерфакс

Премьер-министр Эстонии, председатель партии Центра Юри Ратас (Iuri Ratas) поздравил по-русски школьников, их родителей и учителей с началом нового учебного года.

"Дорогие ученики, учителя и родители! Начинается новый учебный год. Дни, проведенные в гимназии, школе, ПТУ или вузе, подарят вам новые знания и опыт. А знания и опыт развивают ум. Годы учебы очень важны. Как говорится, у умной головы сто рук", - написал Ратас на своей странице в фейсбуке. "Желаю вам также проводить время с друзьями и родителями. С годом знаний вас!" - сказал премьер-министр в видеообращении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

12:16 02.09.2019
Рассмотрение иска о лишении семьи Хомских двух из трех детей закрыли от прессы
0
46
11:42 02.09.2019
В Москве с 14 по 16 сентября пройдет фестиваль циркового искусства
0
96
11:40 02.09.2019
Матиос уволен с должности главного военного прокурора Украины - СМИ
0
108
11:30 02.09.2019
Опрос: Более 50% считает, что ситуация в сфере образования ухудшилась
0
119
11:10 02.09.2019
На 98% оценивает ЦИК готовность к проведению голосования 8 сентября
0
130
10:48 02.09.2019
Форум "Город образования" в Москве посетили более 150 тысяч человек
0
145
10:40 02.09.2019
По данным Мосбиржи курсы доллара и евро к рублю снизились
0
165
10:00 02.09.2019
В Персидском заливе могут появиться британские беспилотники
0
198
09:30 02.09.2019
Отменив визит в Польшу, Трамп отправился в гольф-клуб - СМИ
0
235
08:58 02.09.2019
Президент Молдавии приехал в Москву
0
362

Возврат к списку