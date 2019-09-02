Глава правительства Эстонии написал поздравление с 1-м сентября на русском языке

12:08 Источник: Интерфакс

Премьер-министр Эстонии, председатель партии Центра Юри Ратас (Iuri Ratas) поздравил по-русски школьников, их родителей и учителей с началом нового учебного года.

"Дорогие ученики, учителя и родители! Начинается новый учебный год. Дни, проведенные в гимназии, школе, ПТУ или вузе, подарят вам новые знания и опыт. А знания и опыт развивают ум. Годы учебы очень важны. Как говорится, у умной головы сто рук", - написал Ратас на своей странице в фейсбуке. "Желаю вам также проводить время с друзьями и родителями. С годом знаний вас!" - сказал премьер-министр в видеообращении.