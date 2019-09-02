Рассмотрение иска о лишении семьи Хомских двух из трех детей закрыли от прессы

12:16 Источник: Эхо Москвы

Никулинский суд Москвы, не допустив в зал журналистов, закрыл рассмотрение иска о лишении семьи Хомских двух из трех детей. Этого требует межрайонная прокуратура за акцию протеста в Москве 3 августа. Ранее иск прокуратуры раскритиковали детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович и уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.