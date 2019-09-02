0
0
28
НОВОСТИ

Рассмотрение иска о лишении семьи Хомских двух из трех детей закрыли от прессы

12:16 02.09.2019 Источник: Эхо Москвы

Никулинский суд Москвы, не допустив в зал журналистов, закрыл рассмотрение иска о лишении семьи Хомских двух из трех детей. Этого требует межрайонная прокуратура за акцию протеста в Москве 3 августа. Ранее иск прокуратуры раскритиковали детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович и уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

12:08 02.09.2019
Глава правительства Эстонии написал поздравление с 1-м сентября на русском языке
0
60
11:42 02.09.2019
В Москве с 14 по 16 сентября пройдет фестиваль циркового искусства
0
96
11:40 02.09.2019
Матиос уволен с должности главного военного прокурора Украины - СМИ
0
108
11:30 02.09.2019
Опрос: Более 50% считает, что ситуация в сфере образования ухудшилась
0
119
11:10 02.09.2019
На 98% оценивает ЦИК готовность к проведению голосования 8 сентября
0
130
10:48 02.09.2019
Форум "Город образования" в Москве посетили более 150 тысяч человек
0
145
10:40 02.09.2019
По данным Мосбиржи курсы доллара и евро к рублю снизились
0
165
10:00 02.09.2019
В Персидском заливе могут появиться британские беспилотники
0
198
09:30 02.09.2019
Отменив визит в Польшу, Трамп отправился в гольф-клуб - СМИ
0
235
08:58 02.09.2019
Президент Молдавии приехал в Москву
0
362

Возврат к списку